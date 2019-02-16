شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شقيق لاعب الفيحاء دفاعا عن الوطن والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي الفيحاء، اليوم السبت، عن استشهاد شقيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم توفيق بوحيمد، في سبيل الذود عن الوطن.

جاء ذلك فى بيان للنادى، قائلاً: "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف وكافة منسوبي النادي بخالص العزاء والمواساة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن توفيق بوحيمد ولكافة أسرته وذويه في وفاة شقيقة إبراهيم بوحيمد الذي استشهد في سبيل الذود عن الوطن في الحد الجنوبي، سألين المولى أن يتقبله من الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".