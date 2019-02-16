شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتى أمام نيوبورت والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه اليوم نادى مانشستر سيتى الانجليزى بقيادة بيب جوارديولا نظيرة نيوبورت كاونتى الانجليزى بقيادة فلينن الذي يلعب في القسم الثالث في اطار الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الانجليزى علي ملعب رودنى بارادى في تمام الساعة السابعة و النصف .

و أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى عن تشكيلة فريقه أمام نيوبورت في مباراة اليوم و شهدت التشكيلة وجود دي برون و برناردو سيلفا و رحيم ستيرلينغ و كايل ووكر و جوندوجان علي دكة البدلاء و كما شهدن غياب بينجامين ميندى و كومبانى و منغالا و برافو و جائت التكشيلة كالاتى:

حراسة المرمى : اديرسون

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خط الدفاع : دانيلو - اوتامندى - جون ستونز - زينشينكو

خط الوسط : فودين - فرناندينهو - دافيد سيلفا

خط الهجوم : سانى - جيسوس - رياض محرز