شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي الرسمى أمام الانتاج والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه نادى الأهلي المصرى بقيادة مارتن لاسارتى نظيره الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار في تمام السابعة مساء اليومي الموافق 16-2-2019 في اطار الجولة 22 من مسابقة المصرى الممتاز . و اعلن المديرالفنى للنادى الأهلي مارتن لاسرتى عن تكشيلة فريقه اليوم أمام الانتاج و شهدت التشكيلة عودة لاعب الوسط عمرو السولية و هشام محمد معا من جديد و جائت التكشيلة كالاتى: حراسة المرمى :محمد الشناوى Advertisements خط الدفاع : علي معلول - ياسر ابراهيم - محمد هانى - ايمن اشرف خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر خط الهجوم : حسين الشحات - رمضان صبحى - أجاى

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