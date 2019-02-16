شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي الرسمى أمام الانتاج والان مع التفاصيل
و اعلن المديرالفنى للنادى الأهلي مارتن لاسرتى عن تكشيلة فريقه اليوم أمام الانتاج و شهدت التشكيلة عودة لاعب الوسط عمرو السولية و هشام محمد معا من جديد و جائت التكشيلة كالاتى:
حراسة المرمى :محمد الشناوى
خط الدفاع : علي معلول - ياسر ابراهيم - محمد هانى - ايمن اشرف
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر
خط الهجوم : حسين الشحات - رمضان صبحى - أجاى
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