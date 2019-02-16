شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى أمام الهلال السعودى والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه اليوم نادى الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان نظيرة نادى الهلال السعودى بقيادة المدرب زوران ماميتش في اطار ذهاب دور ربع النهائى من بطولة كأس زايد للاندية الأبطال . و اعلن حلمى طولان المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى عن تكشيلة فريقه أمام الهلال السعودى مساء اليوم و شهدت التكشيلة وجود رزاق سيسي نجم الفريق علي مقاعد البدلاء و جائت التكشيلة كالاتى : حراسة المرمى : الهانى سليمان Advertisements خط الدفاع : محمود شعبان - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم خط الوسط : أحمد توفيق - نور السيد - مانجا - خط الهجوم : توني سيلفا - عمار حمدى - خالد قمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى أمام الهلال السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.