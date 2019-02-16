السير أليكس فيرجسون يعود للتدريب من جديد

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موقع الخليج 365_ أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن عودة مدربه التاريخي "السير أليكس فيرجسون" للجلوس علي كرس المدير الفني في ملعب أولد ترافورد من جديد.
وأعلن النادي عن قيادة فيرجسون لفريق مانشستر يونايتد الفائز بالثلاثية التاريخية عام 1999، وذلك في احتفال بمناسبة مرور 20 عاما علي تحقيق الانجاز التاريخي.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، في مباراة خيرية بمناسبة ذكري نهائي 1999.
وستقام المباراة يوم 26 مايو القادم بوجود عددا من لاعبي الجيل الفائز بالثلاثية، أمام أساطير الفريق الخاسر للنهائي بايرن ميونخ.
ويعد نهائي "كامب نو"، هو أحد أكثر النهائيات إثارة وتشويق، بسبب العودة التاريخية لمانشستر يونايتد في أخر دقائق المباراة، وتحويل التأخر بهدف نظيف، إلي تقدم بثنائية.
ويذكر أن النرويجي "أولي جونار سولشاير" المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، هو أحد أبطال هذا النهائي بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 93.
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