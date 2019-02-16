شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل الهلال السعودى أمام الاتحاد السكندرى والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه اليوم نادى الهلال السعودى بقيادة المدرب زوران ماميتش نظيرة الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان في اطار ذهاب دور ربع النهائى من بطولة كأس زايد للاندية الأبطال . اعلن المدير الفنى لنادى الهلال السعودى زوران ماميتش عن تشكيلة فريقة اليوم أمام الاتحاد السكندرى و شهدت التشكيلة وجود هاتان باهرى و سالم الدوسرى علي دكة البدلاء و جائت التشكيلة كالاتى : حراسة المرمى : عبدالله المعيوف Advertisements خط الدفاع : محمد جحفلي - ألبرتو بوتيا - محمد البريك - ياسر الشهرانى خط الوسط : ناصر الدوسرى - محمد كنو - محمد الشلهوب - أندري كاريلو خط الهجوم : كارلوس ادواردو - بافيتيمبي غوميز

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