الان تتابع الجولة 20: الاتفاق والفيصلي الأكثر إثارة.. و9 فرق تتنافس على المنطقة الأمنة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد جولته الـ 20 أكثر إثارة وندية على الرغم من أنه لم تتغير فيه مراكز سبعة فرق ، لكن فارق النقاط الست بين المتصدر الهلال بـ 49 نقطة، ووصيفه النصر بـ 43 نقطة يبدو أنها لن تقبل أي تعثر لكلا الفريقين خاصة قبل اللقاء المرتقب بين قطبي مدينة الرياض الهلال والنصر في الجولة الـ 25 ، وربما تتضح هوية بطل الموسم قبل نهايته بـ 5 جولات .

وكانت التغييرات بين 9 فرق في سلم الترتيب من المركز الثالث وحتى المركز الحادي عشر، فيما حافظت المراكز الأخيرة على ترتيبها، وهي: الحزم (22 نقطة)، الباطن (18 نقطة)، الفيحاء (16 نقطة)، والاتحاد (15 نقطة)، وأحد (12 نقطة) أصحاب المراكز من 12 إلى 16 تواليا حسب احصائيات مواقع الدوري السعودي للمحترفين.

وصعد الشباب للمركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما تراجع الأهلي للمركز الرابع برصيد (36 نقطة)، وتقدم التعاون للمركز الخامس برصيد (33 نقطة)، وتراجع الوحدة للمركز السادس برصيد (31 نقطة)، أما الفتح فبقي على نقاطه (28 نقطة) ، والفيصلي (27 نقطة) فصعدا للمركزين السابع والثامن، وعاد الاتفاق (27 نقطة) للمركز التاسع، والرائد بـ (24 نقطة) تقدم بها للمركز العاشر، وتراجع القادسية (23 نقطة) للمركز الحادي عشر.

وأصبح فريقا الرائد والفيحاء فقط من بين فرق الدوري بلا أي انتصار في عام 2019 (خمس جولات) .

ووصلت قائمة أهداف المسابقة لـ 459 هدفا بعد 160 مباراة، بمعدل 2.87 هدف في كل مباراة، حيث يقف الهلال أيضا في الصدارة بـ 51 هدف إضافة لاستمراره في التسجيل في 20 جولة على التوالي، وجاء الأهلي والتعاون ثانياً بـ 42 هدفا، فيما يُعد أحد أقل فرق المسابقة تسجيلا للأهداف بـ 15 هدفا ثم الباطن بـ 19 ، ثم الفيحاء بـ 20 .

ويُعد الهلال أول فريق يصل لـ 50 هدفاً في النسخة الحالية، وهي المرة الثالثة التي يسجل فيها 50 هدفاً وأكثر في ثلاث نسخ في تاريخ دوري المحترفين بعد 20 جولة وذلك في أعوام: 2008/2009، 2009/2010 إضافة إلى العام الحالي .

وتُعد شباك أحد أكثر شباك فرق الدوري تلقياً للأهداف بـ 42 هدفا، ثم الفيحاء (38) ثم الباطن (36 )، فيما تعد شباك الشباب أقل شباك فرق الدوري تلقياً للأهداف بـ (13) ، ثم النصر بـ (16) ، وهما الوحيدان الذين تلقيا أقل من 20 هدفا.

ولم تتغير قائمة هدافي الدوري بعد الجولة 20 من المسابقة، حيث استمر الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم فريق الهلال في الصدارة بـ 16 هدفا، والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي ثانيا بـ 14 هدفا، لكن المركز الثالث أصبح يضم الرباعي ديجانيني تفاريس مهاجم الأهلي من الرأس الأخضر، والمغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم النصر، والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الأهلي، والكاميروني لياندر توامبا مهاجم التعاون برصيد (13 هدفا) لكل لاعب.

ويتصدر محمد الصيعري مهاجم الحزم قائمة الهدافين السعوديين برصيد (10 أهداف)، ثم فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد بـ (8 أهداف) .

ويتقاسم الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم الهلال، والمغربي نور الدين مرابط لاعب النصر قائمة صناع الأهداف برصيد (7) أهداف، ثم الثلاثي المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر، والبرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي بصناعة (6) أهداف، ويعد ناصر الشمراني ، وخالد البركة لاعب الحزم أكثر السعوديين صناعة للأهداف بـ 4 أهداف.

وشهدت مباراة الهلال والقادسية في الجولة المنصرمة الظهور الأول للإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، واحتاج فقط 20 دقيقة للتوقيع على هدفه الأول مع الفريق، فيما كانت أكثر مباريات الجولة الـ 20 إثارة التي جمعت الاتفاق بالفيصلي، حيث كان الأول متقدماً 3/1 حتى الدقيقة 87 ليخسر 3/4 خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة من بينها هدفين بعد الدقيقة 90.

وأصبح عبد الفتاح آدم لاعب التعاون ثامن لاعب ينجح في تسجيل هاتريك أو أكثر في المسابقة، حيث سجل ثلاثية في شباك أحد، لينضم لكلّ من: ديجانيني تفاريس الذي سجل 5 أهداف في شباك أحد (أول لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل 5 أهداف في لقاء واحد)، وعبد الرازق حمدالله الذي سجل 4 أهداف في شباك الرائد، وأحمد موسى لاعب النصر الذي سجل 3 أهداف في شباك القادسية، ومحمد الصيعري لاعب الحزم الذي سجل 3 أهداف في شباك أحد، ولياندر توامبا لاعب التعاون الذي سجل 3 أهداف في شباك الفيحاء، وعمر السومة لاعب الأهلي الذي سجل 3 أهداف في شباك الهلال، وكريستيان غوانكا لاعب الاتفاق الذي سجل 3 أهداف في شباك الفيحاء.