شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة «الإنتاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام في السابعة مساء اليوم على معب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري العام. ويضم تشكيل الأهلي كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي. ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من شريف إكرامي وحمدي فتحي وسعد سمير وأحمد الشيخ وجيرالدو وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

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