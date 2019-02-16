شكرا لقرائتكم خبر عن فيرغسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانشستر/إنجلترا)

أفاد مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (السبت) بأن مدربه السابق أليكس فيرغسون سيعود إلى مقعده في استاد أولد ترافورد خلال مباراة خيرية احتفالا بمرور 20 عاما على تتويج الفريق بالثلاثية.

وسيقود فيرغسون (77 عاما) فريق أساطير يونايتد عند مواجهة بايرن ميونيخ في أولد ترافورد يوم 26 مايو القادم.

وخضع فيرغسون، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة وبكأس إنجلترا خمس مرات مع يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ في مايو من العام الماضي لكنه تعافى ويظهر بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباريات. وقال فيرغسون لموقع ناديه على الإنترنت «أتطلع حقا لهذا اليوم الذي سيكون استثنائيا في أولد ترافورد».

وأضاف «ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الإنسانية».

وسجل أولي جونار سولشار، مدرب يونايتد المؤقت، هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الفريق للفوز 2-1 على بايرن في نهائي دوري الأبطال 1999 ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس إنجلترا.