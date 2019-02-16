شكرا لقرائتكم تعرف على مكافأة فوز لاعبى إنبى على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى إنبى، إن مكافآت الفوز فى المباريات بالدورى تصل إلى 5 آلاف جنيه فى النادى البترولى وإن تلك المكافأة تختلف فى المباريات الكبرى مثل الأهلى والزمالك.

وعن حجم المكافأة الاستثنائية المرصودة للاعبى الفريق البترولى فى حالة تحقيق إنبى للفوز على الزمالك فى مباراة الغد بالدورى قال المصدر ذاته إنه لم يتم تحديد قيمة معينة وإن القيمة المالية يتم إخطار اللاعبين بها عقب المباريات فى غرفة الملابس عندما يكون هناك مكافأة استثنائية داخل النادى مثل المواجهات مع القطبين.

ويلتقى إنبى غدا الأحد مع الزمالك، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.