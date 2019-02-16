أحمد رؤوف يقود هجوم الإنتاج أمام الشياطين الحمر

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جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الإنتاج الحربي كلا من :- حراسة المرمى : عامر عامر خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي. خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف.

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