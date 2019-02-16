وصول الأهلى والانتاج لبتروسبورت

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جدة - عمرو شويل وصل فريقا الأهلي والانتاج الحربي لملعب بتروسبورت منذ قليل ،قبل مواجهتهما المرتقبة في الدوري العام.
ويواجه الأهلي الانتاج الحربي في تمام السابعة مساء ، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة ال22 من بطولة الدوري العام.
كان لاسارتي قد ضم 19 لاعباً لمباراة الإنتاج وهم: شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف ، محمود وحيد ، سعد سمير ، على معلول ، هشام محمد ، عمرو السولية ، كريم نيدفيد ، ناصر ماهر ، حمدي فتحي ، أحمد الشيخ ، رمضان صبحي ، حسين الشحات ، صلاح محسن ، جونيور أجاي وجيرالدو.
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