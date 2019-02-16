شكرا لقرائتكم انتفاضة سيمبا مستمرة بعد الفوز على الأهلي.. تغلب على يانج أفريكانز فى ديربى تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق سيمبا فوزا غاليا على يانج أفريكانز بهدف دون مقابل في مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري التنزاني.

وجاء هدف سيمبا الوحيد عن طريق ميدي كاجيري في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ليرفع سيمبا رصيده من النقاط إلى 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التنزاني ويملك 5 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيده يانج أفريكانز عند 55 نقطة في الصدارة.

وكان سيمبا تغلب على الاهلى بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بالعاصمة التنزانية "دار السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

ويحتل سيمبا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف الاهلى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.