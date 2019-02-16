شكرا لقرائتكم شيفو يقود الأهلي لتعادل ثمين أمام الوصل فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الاهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد عبد الشافى، تعادلا ثمينا أمام مضيفه الوصل الإماراتى بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي أقيمت بملعب "زعيبل"، فى ذهاب دور الثمانية بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وتقدم الوصل سريعا عبر عبد الله جاسم بعد مرور 38 ثانية فقط على إنطلاق المباراة، قبل أن يسجل الأهلي هدفين هعن طريق الرومانى ستانسيو فى الدقيقة 67، ومهاجم الرأس الأخضرتافاريس دجانينيى فى الدقيقة 72، قبل أن ينجح الوصل فى إدراك التعادل فى الدقيقة 86 من ركلة جزاء عن طريق كايو.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين فى مدينة جدة يوم 25 فبراير الجارى.

وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع النهائي للبطولة العربية، بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2/ 1، في مجموع لقائى الذهاب والإياب، فيما اجتاز الوصل عقبة الأهلي المصري في دور الـ16، بعد سيطرة التعادل على مواجهتي الذهاب والعودة.



الوصل والأهلى

الوصل والأهلي

الوصل

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