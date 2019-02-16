شكرا لقرائتكم الجونة يساند بيراميدز فى أزمة الحكام العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الجونة اعتراضه على تعيين طاقم تحكيم عربى لإدارة مباراته أمام بيراميدز ضمن الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدورى المصرى والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب الجونة. وتسلم اتحاد الكرة، خطابا من نادي الجونة أبدى خلاله التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز مرحبا بتعيين حكام من خارج قارتي آسيا وإفريقيا لإدارة اللقاء . وسبق وأعلن نادى بيراميدز تحفظه على تولى طاقم تحكيم عربى إدارة مباراة الجونة مطالبا بتعيين طاقم أوروبى .

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