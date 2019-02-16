شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير انطلاق مواجهة الاتحاد السكندرى والهلال 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأخير انطلاق مواجهة الاتحاد السكندرى مع الهلال السعودى، لمدة 30 دقيقة، فى المباراة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".
كان من المفترض أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندرى والهلال السعودى فى السادسة والنصف من مساء اليوم السبت وبعد التأخير سوف ينطلق اللقاء فى تمام السابعة مساءً.ويدخل الاتحاد السكندرى المواجهة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: الهانى سليمان.
خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم.
خط الوسط: أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى.
خط الهجوم: خالد قمر، تونى سيلفا.
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