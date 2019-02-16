الهلال السعودى يهاجم الاتحاد السكندرى بـ"جوميز والشلهوب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للهلال السعودى، تشكيل مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال". جاء تشكيل الهلال السعودى كالتالى: جاء تشكيل الهلال السعودى كالتالى: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف. خط الدفاع: محمد البريك، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ياسر الشهراني. خط الوسط: محمد كنو، ياسر الدوسري، كارلوس إدواردو، اندري كاريلو. خط الهجوم: محمد الشلهوب، جوميز.

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