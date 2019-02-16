شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى يهزم النجوم بثلاثية مثيرة ويواصل الزحف لمقدمة جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الإسماعيلى على نجوم إف سى، بنتيجة 3/2 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

أحرز ثلاثية الدراويش كريم بامبو "هدفين" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول والدقيقة 81 من الشوط الثانى، ومحمود متولى في الدقيقة 55، وأحرز صلاح أمين مهاجم النجوم هدف النجوم الأول في الدقيقة 62، ثم الهدف الثانى بطريقة مارادونية فى الدقيقة 92.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حراسة المرمى محمد فوزى، خط الدفاع طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمود متولى، خط الوسط الهجومى كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم شيلونجو.

وضم تشكيل النجوم كلاً من.. عصام الحضرى في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام الفار، أيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

بهذه النتيجة إرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 27 محتلاً المركز الثامن، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 فى المركز السادس عشر بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.