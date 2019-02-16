شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف صلاح أمين المارادونى فى شباك الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز صلاح أمين مهاجم النجوم، هدف على الطريقة المرادونية في شباك الإسماعيلى، بعدما راوغ المدافعين ثم سجل الهدف فى مرمى محمد فوزى، بالدقيقة 92 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز، لتصبح النتيجة 3/2.

ويضم تشكيل النجوم كلاً من.. عصام الحضرى في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام الفار، أيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حراسة المرمى محمد فوزى، خط الدفاع طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمود متولى، خط الوسط الهجومى كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم شيلونجو.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف .