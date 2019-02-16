الجونة يوافق رسميا على تعيين حكام أوربيين أمام بيراميدز ويرفض العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد الكرة، خطابا من نادي الجونة تضمن التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز والمقرر لها الثلاثاء 19 فبراير الحاليعلى ملعب الجونة. ورحب نادي الجونة في خطابه لاتحاد الكرة بتعيين حكام من خارج قارتي آسيا وإفريقيا لإدارة المباراة سالفة الذكر. يذكر أن مباراة بيراميدز وسموحة الأخيرة بالدورى أدارها حكام من صربيا.

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