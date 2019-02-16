شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والإنتاج الحربي يصلان بتروسبورت قبل مواجهتهما في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الأهلي والإنتاج الحربي لملعب بتروسبورت منذ قليل ،قبل مواجهتهما المرتقبة في الدوري العام.

ويواجه الأهلي الإنتاج الحربي في تمام السابعة مساء ، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة ال22 من بطولة الدوري العام.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.