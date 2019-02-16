شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. علاء نوح يقود أول مران مع منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام علاء نوح المدير الفني الجديد لمنتخب السويس بالتوقيع علي عقد قيادته للفريق بعد اجتماعه ظهر اليوم مع أعضاء مجلس إدارة السويس في حضور وكيل المدرب وائل فؤاد و أتفق علي كافة البنود وتحديد مدة التعاقد لنهاية الموسم القادم وكذلك اختيار الجهاز المعاون له وهو سيد عبد المطلب مدربا والإبقاء علي محمد إينو مدرب مساعد وغريب حافظ مدرب حراس المرمي وكذلك الجهاز الطبي بقيادة محمد شفيق وسيد عبد الفتاح ومحمد عبد الستار وفريد شوقي و مصطفي مغربي إداريين .

وعقب التوقيع توجه علاء نوح لملعب المقر الجديد للنادي لقيادة المران استعدادا لمباراة القناة بالسويس يوم الخميس القادم في الجولة الـ19 بالقسم الثاني .

كان منتخب السويس قد تلقي هزيمة من جمهورية شبين بهدفين دون رد أطاحت بالجهاز الفني بقيادة وائل القباني .



علاء نوح 2



علاء نوح فى التدريب



علاء نوح فى التدريبات