تبديلان في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الإنتاج

كتب: ضياء السقا أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به الإنتاج الحربي، في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد بترو سبورت، في الجولة الـ22، من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني. الوسط الدفاعي: عمرو السولية – هشام محمد. الوسط الهجومي: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات. الهجوم: جونيور أجايي. دكة البدلاء: شريف إكرامي – حمدي فتحي – سعد سمير – أحمد الشيخ – جيرالدو – كريم نيدفيد – صلاح محسن. ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 39 نقطة من 18 مباراة فقط، فيما يأتي الإنتاج في المركز الخامس بـ 31 نقطة.

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