تشكيل الأهلي.. عودة ناصر ماهر وهشام محمد أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة هشام محمد وناصر ماهر للمشاركة أساسيًا، مع الإبقاء على حمدي فتحي وكريم نيدفيد بالإضافة إلى أحمد الشيخ بين البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد.

وسط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، حمدي فتحي، سعد سمير، أحمد الشيخ، جيرالدو، كريم نيدفيد، صلاح محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، أمام الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 21 لقاء.