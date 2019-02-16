ثنائي الأهلي السابق يقود الانتاج في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ريهام حمدي أعلن مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز التي تقام اليوم السبت على استاد بترو سبورت. ويقود أحمد رؤوف مهاجم الأهلي السابق هجوم الانتاج الحربي أمام حامل لقب الدوري الممتاز، فيما يلعب أحمد شديد قناوي أساسيًا في مركز المدافع الأيسر. وتكون تشكيل الفريق من: حراسة المرمى: عامر عامر. خط الدفاع: عبدالرحمن فاروق، وهاب عنان، محمود البدري، أحمد شديد قناوي. خط الوسط: محمود كابونجا، محمود حمادة، أحمد مجدي، موسى دياورا. خط الهجوم: محمد مسعد، أحمد رؤوف.

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