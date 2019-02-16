التشكيل.. الهلال بدون ثنائي برشلونة ويوفنتوس.. ولاعب الزمالك السابق يظهر مع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه في مواجهة الهلال السعودي، بذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.
وتقام المواجهة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالأسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.
ويعتد طولان في تشكيله على الثلاثي الهجومي عمار حمدي، خالد قمر وتوني سيلفا، كما يظهر أحمد توفيق لاعب الزمالك وبيراميدز السابق لأول مرة مع الفريق كأساسي.
وقرر زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال عدم الاعتماد على الثنائي جوناثان سوريانو لاعب برشلونة السابق، وسيباستيان جيوفينكو لاعب يوفنتوس السابق في قائمة الفريق خلال المباراة.
تشكيل الهلال: عبد الله المعيوف، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، كارلوس إدورادو، محمد الشلهوب، أندري كاريلو، بافيتيمبي جوميز.
تشكيل الاتحاد: الهاني سليمان، محمود شعبان، بازوكا، السيد سالم، محمود رزق، أحمد توفيق، نور السيد، مانجا، عمار حمدي، خالد قمر، توني سيلفا.
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