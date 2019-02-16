سولاري: نحن في مرحلة مهمة للغاية من الموسم

قال مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل مواجهة جيرونا غداً الأحد، في الدوري الإسباني “الليغا” إنهم “في فترة محفزة للغاية بالموسم” مظهراً “روح التنافسية” التي يتميز بها الفريق.

وأوضح سولاري خلال المؤتمر الصحافي الرسمي عشية لقاء الغد: “جميعنا في حالة جيدة للغاية وسعداء بالمنافسة، فنحن في وقت مهم للغاية بالموسم ولدينا الرغبة في خوض مباراة الغد في أقرب وقت لترك كل ما يشغلنا خلفنا”.

وحول إمكانية معاقبة لاعب الفريق، الويلزي غاريث بيل، بسبب طريقة احتفاله بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد على ملعب (واندا متروبوليتانو) قال المدرب: “أرى أن الأمر بسيط وأننا نعطي الأشياء أكبر من حجمها”.

وبسؤاله عما إذا كان الفريق “الملكي” مُلاحَق من قبل خابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، أكد سولاري: “من يلاحقونا هم أتلتيكو مدريد وإشبيلية ونحن نقوم بملاحقة برشلونة”.

وتحدث مدرب “الميرينغي” حول منافسه غداً، وبالتحديد بعد مواجهتهما في كأس الملك، قائلاً: “نعلم أنه فريق خطير جداً ولديه نظام خاص ومحدد للغاية ويلعب بأداء جيد، وستجبرنا جودته وأسلوبه على التركيز طوال الـ90 دقيقة لنتمكن من السيطرة على اللقاء وحتى لا نعاني أمامه”.

وأشاد سولاري باللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وأوضح تطوره وتصدره للمشهد خلال أشهر قليلة فقط قائلاً: “هو لاعب شاب وكان لديه مشروع مبهر خلال الأشهر القليلة الماضية، نحن سعداء للغاية به وبوجوده وجميع زملاؤه يساعدوه كثيراً، فهو وبقية الفريق بالطبع، بكل تأكيد له دوره فيما وصل إليه، وبالمثل الفريق الذي قبله ووجه لهم النصح والدعم وأكسب لعبه قوة”.

واختتم المدرب حديثه بالحديث حول ماركو أسينسيو الذي تمكن من هز شباك أياكس خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث قال إنه لاعب يمكنه اللعب في أي مركز هجومي حتى في الوسط الهجومي وذلك بسبب موهبته، فقد سجل هدفاً مهماً سواء على المستوى الشخصي أو بالنسبة للفريق “لأن هذا يقربنا من الصعود للدور التالي، فبطريقه لعبه هذه يمكنه اللعب في أي مركز هجومي لأنه لاعب موهوب للغاية”.