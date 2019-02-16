قذف سيارة زوجة إيكاردي بالحجارة

ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية اليوم السبت، أن سيارة زوجة ووكيل أعمال هداف إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، تعرضت للقذف بالحجارة عندما كانت تقودها رفقة أطفالها الثلاثة في ميلان.

ووقع الحادث بعد حرمان إنتر ميلان لإيكاردي من شارة قيادة الفريق، بعد تعثر المفاوضات بين إدارة النادي ونارا التي تشغل منصب وكيل أعمال زوجها، بشأن تجديد عقد اللاعب خلال الأسابيع الماضية.

وتم منح شارة القيادة للحارس سمير هاندانوفيتش الأربعاء الماضي.

وتردد أن إيكاردي رفض المشاركة في المباراة التي فاز فيها إنتر على مضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدف دون رد أمس الأول الخميس، في الدوري الأوروبي.

ويبدو أن الأرجنتيني إيكاردي سيغيب أيضاً عن مواجهة سامبدوريا غداً الأحد، في الدوري الإيطالي، إذ أخبر مدربه لوتشيانو سباليتي أنه يعاني من إصابة في الركبة.