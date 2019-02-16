شاهد..بامبو يسجل الهدف الثالث للإسماعيلي أمام النجوم

كريم بامبو لاعب الإسماعيلي (أرشيفية)

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تقدم الإسماعيلي أمام النجوم، بالهدف الثالث، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب «جهاز الرياضة

العسكرى» ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

سجل كريم بامبو الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 81، بعد تمريرة محمد صادق، ثم سددها بامبو على يسار عصام الحضري حارس مرمى النجوم.

شاهد الهدف..