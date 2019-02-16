صلاح أمين يقلص النتيجة للنجوم أمام الإسماعيلي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

قلص النجوم النتيجة أمام الإسماعيلي، بالهدف الأول للفريق، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب «جهاز الرياضة العسكرى»

ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

سجل صلاح أمين الهدف الأول

للنجوم في الدقيقة 63، بعد عرضية من محمود فتح الله نفذها من ركلة حرة، ضربها صلاح أمين "ركلة خلفية"، لتعلن الهدف الأول للنجوم.

شاهد الهدف..