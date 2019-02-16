محمود متولي لاعب الاسماعيلي كتب- محمد معتز صلاح الدين: عزز الإسماعيلي النتيجة أمام النجوم، بالهدف الثاني في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب «جهاز الرياضة العسكرى» ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز. ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز. سجل محمود متولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من شيلونجو، سددها متولي على يسار حارس النجوم عصام الحضري، لتعلن ثاني أهداف الفريق. شاهد الهدف..

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يضاعف النتيجة أمام النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.