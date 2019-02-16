كومان جاهز للمشاركة مع بايرن ميونيخ أمام ليفربول بدوري الأبطال

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أصبح كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ الألماني جاهزًا لمواجهة ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان كومان قد خرج بعدما أصيب في مباراة فريقه أمس أمام

أوجسبورج بالدوري الإلماني وخرج يعرج على قدميه مما أثار الشكوك حول لحاقه من أجل المشاركة أمام ليفربول.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن التقارير الطبية أوضحت،

صباح اليوم، السبت أن كومان خضع للفحوصات التي أثبتت أنه لا يعاني من إصابة خطيرة وجاهزيته لمواجهة ليفربول.

وشهدت مباراة بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج تألق الشاب الفرنسي، حيث سجل هدفين وصنع الهدف الثالث لفريقه في مباراة انتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.