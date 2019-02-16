كومان جاهز للمشاركة مع بايرن ميونيخ أمام ليفربول بدوري الأبطال

أصبح كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ الألماني جاهزًا لمواجهة ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكان كومان قد خرج بعدما أصيب في مباراة فريقه أمس أمامأوجسبورج بالدوري الإلماني وخرج يعرج على قدميه مما أثار الشكوك حول لحاقه من أجل المشاركة أمام ليفربول.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن التقارير الطبية أوضحت،
وشهدت مباراة بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج تألق الشاب الفرنسي، حيث سجل هدفين وصنع الهدف الثالث لفريقه في مباراة انتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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