شاهد.. الإسماعيلي يتقدم على النجوم بهدف في الشوط الأول

تقدم الإسماعيلي على النجوم، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب «جهازالرياضة العسكرى» ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري
سجل كريم بامبو الهدف الأول للدراويش في الدقيقة 45+1، بعد تمريرة بعد شيلونجو، خطفها بامبو داخل شباك النجوم.
شاهد الهدف..
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