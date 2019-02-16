شاهد.. الإسماعيلي يتقدم على النجوم بهدف في الشوط الأول

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تقدم الإسماعيلي على النجوم، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب «جهاز

الرياضة العسكرى» ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوريالممتاز.

سجل كريم بامبو الهدف الأول للدراويش في الدقيقة 45+1، بعد تمريرة بعد شيلونجو، خطفها بامبو داخل شباك النجوم.

شاهد الهدف..