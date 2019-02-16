جوارديولا يعترف بخطئه

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بخطئه تجاه الجزائري رياض محرز لاعب الفريق بعد عدم إشراكه كثيرًا مع الفريق منذ إنضمامه.

وأكد جوارديولا أن محرز لاعب كبير وموهوب ويتدرب بشكل مذهل ولا شك حول جودته، لكن منافسيه بنفس المركز مثل لوري ساني وبيرناندو سيلفا يقدمون أفضل مستوياتهم.

وتحدث جوارديولا قائلًا: " أنا حزين من أجل رياض، أنا السبب في عدم لعبه كثيرًا، هو يتدرب بشكل رائع ومذهل، أنه لاعب موهوب حقًا، لكن ساني وبيرناندو يقدمان أفضل مستوياتهم وهذا سبب عدم مشاركته".

وأضاف " أنا متأكد إذا أشركت محرز في 5 أو 6 مباريات

سيكون في الموعد، ليس لدي شك حول ذلك أو حول جودته، هو وقته قادم".

وواصل " أنا متأكد حين تأتي تلك اللحظة سيلعب بشكل جيد، أنه رجل جيد ونحن سعداء معه، أنا لست لطيفًا معه لأنه يستحق المزيد من الدقائق وأنا أسف له".

الجدير بالذكر، أن رياض محرز قد انضم إلى "السيتزن" بالصيف الماضي، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 71 مليون جنيه أسترليني.