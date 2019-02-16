سولاري.. الصحفيون هم من خدعوا راموس بسؤالهم

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عقد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، مؤتمراً صحفياً في سيوداد ريال مدريد قبل مباراة ضد جيرونا، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
وقال سولاري "نحن بحالةٍ جيدة ونحب التنافس وهذه لحظة محفزة جداً في الموسم نحن متحدون وهدفنا هو الفوز، ونعرف أن جيرونا منافس قوي وخطير جداً ولديه نظاملعب محدد ينفذه بأفضل شكل، وسيجبروننا على التركيز الشديد واليقظة الدائمة على مدار 90 دقيقة للهيمنة على المباراة وعدم المعاناة، ونتوقع مباراة قوية غداً وسنبذل كل ما لدينا".
وأضاف عن البطاقة الصفراء لراموس في أمستردام :"لا نضع نحن القواعد، قدم سيرجيو راموس الشروحات اللازمة
وقال عن تقليص الفارق "لا نعتمد على أنفسنا، الأمر الذي بين أيدينا هو الخروج غداً ، بعزيمة قوية والرغبة في تقديم عمل كبير والفوز بالنقاط الثلاث أمام جمهورنا، الذين نأمل ان يستيقظوا باكراً ويأتوا لتشجيعنا".
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