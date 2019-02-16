اونلاين | (بًٌَثًُ مًٌَُباًٌَُشًٌَُرًٌَ) مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بث مباشر كول كورة .. يلا شوت .. كل حصريHD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بًٌَثًُ مًٌَُباًٌَُشًٌَُرًٌَ) مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بث مباشر كول كورة .. يلا شوت .. كل حصريHD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر , الدوري المصري الممتاز 2018-2019 الجولة الثانية والعشرون الدور الثاني , في اطار مباريات الدور الثاني للمارد الاحمر النادي الاهلي الذي سيضرب موعد علي ستاد السلام مع الانتاج الحربي في موقعة ستكون هامة بين الفريقين علي الملعب المشترك بينهما لحساب الاسبوع الثاني والعشرين.

الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر

الاهلي قد تعادل ذهابا في نفس الملعب امام الانتاج الحربي بدون اهداف في موقعة شهدت جدل تحكيمي كبير بقيادة الحكم ابراهيم نور الدين ليفقد النادي الاهلي نقطتين هامتين في مشواره في جدول المسابقة ويسعي الاهلي لتفادي السقوط في فخ الانتاج الحربي اليوم من اجل مواصلة الضغط علي الزمالك والصراع الثلاثي رفقة بيراميدز علي بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

الاهلي يسعي لتحقيق الثلاث نقاط الهامة من مباراة اليوم قبل المباريات الهامة في باقي ذلك الشهر من الدوري المصري خاصة مباراة بيراميدز التي ستكون قمة ذلك الشهر للمارد الاحمر , المباراة اليوم ستكون مثيرة بين الفريقين فالانتاج الحربي دائما ما يسبب متاعب للمارد الاحمر رغم عدم قدرته في تحقيق الانتصار عليه.