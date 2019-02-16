اونلاين | بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر| مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019

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بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر| مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019

يواجه فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، اليوم السبت 16 فبراير، الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر| مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019



تقام المباراة على استاد بترو سبورت، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، وقناة "أون سبورت".

بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر| مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019



ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري برصيد 39 نقطة بعد الزمالك وبيراميدز، أما الإنتاج الحربي يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر| مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019

