اونلاين | مشاهدة أهم مباريات اليوم الهلال والاتحاد بث مباشر .. مباراة الهلال والاتحاد بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة أهم مباريات اليوم الهلال والاتحاد بث مباشر .. مباراة الهلال والاتحاد بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد yalla shoot، بث مباشر الاتحاد والهلال اونلاين، الاتحاد والهلال مباشر، الهلال ضد الاتحاد كورة لايف، الهلال والاتحاد مباشر أبو ظبي الرياضية، مشاهدة ماتش الهلال ضد الاتحاد السكندري كأس زايد، kora online الهلال والاتحاد.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري، يبحث عنه الالاف من عشاق كرة القدم، حيث من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد السكندري في ربع نهائي نهائي كأس زايد للأندية الأبطال غدا السبت على استاد جامعة الملك سعود بالرياض وسط حضور جماهيري، ومن خلال المقال سنتعرف على القنوات الناقلة للمباراة بدون تشفير.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري

يدخل الهلال المباراة وهو متصدرا للدوري السعودي وذلك بعدما فاز على القادسية في إطار منافسات الجولة 20 بنتيجة 4/1، حيث أن الزعيم متصدرا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، وحتى الآن فقد فاز الهلال في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاتحاد السكندري فيقدم أداء جيد في الدوري المصري هذا الموسم، فبعد مرور 22 جولة استطاع زعيم الثغر أن يحتل المركز الثاني عشربرصيد 24 نقطة، وحتى الآن فقد فاز في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مباريات.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على النايل سات بأعلى جودة للصوت والصورة.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس التشكيلة المعتادة له، والتي تضم كلا من:

علي الحبسي

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

عبد الله عطيف – محمد كنو

ناصر الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري

سيدفع حلمي طولان بكل أسلحته أمام الزعيم للفوز بالنقاط الثلاثة، ليضم التشكيل كلا من:

محمود الزنفلي

محمد ناصف – ويلسون أكاكبو – محمد بازوكا – محمود شعبان

أحمد مجدي – نور السيد – ديديه كوريه

رزاق سيسيه – خالد قمر – إيمانويل بيناهيني

تحديث: وصف الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال السعودي، فريق الاتحاد السكندري بـ”الغامض” حيث أنه لم يعرف عنه الكثير من المعلومات نظرا لأنه لا يشارك في البطولات القارية مثل النادي الأهلي، موضحا أنه لا يقصد التقليل من شأن زعيم الثغر، حيث قال:”لابد أن نعمل له ألف حساب”.

تحديث: تترقب جماهير الاتحاد السكندري اليوم مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي التي ستقام في إطار مباريات كأس زايد للأندية الأبطال.