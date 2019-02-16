اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 كأس زايد للأندية الأبطال yalla shoot

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 كأس زايد للأندية الأبطال كأس زايد للأندية الأبطال يستضيف استاد جامعة الملك سعود مباراة قوية تجمع بين فريق الهلال والإتحاد السكندري ضمن مباراة الذهاب ربع نهائي من كأس زايد لأندية الأبطال ويأمل لاعبي نادي الإتحاد من استكمال مشوار نجاحه والحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة، وحقق الزعيم فوزاً عظيماً خلال مباراته أمام فريق القادسية حيث تمكن من إحراز أربعة أهداف مقابل هدف، ليحتل بعد هذه المباراة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 49 نقطة حصدها من خلال فوزه في 15 مباراة، وتعادل خلال أربعة مباريات أخرى، وخسر خلال مباراة واحدة فقط ويظهر فريق الاتحاد بأداءً جيداً منذ بداية هذا الموسم، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة جمعها من خلال فوزه في 5 مباريات وتعادل خلال 9 مباريات أغلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال 8 مباريات أخرى.

الاتحاد السكندري Vs الهلال.

البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (ربع نهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلق : علي سعيد الكعبي .

موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .