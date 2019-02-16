اونلاين | انطلاق الان مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال كورة اون لاين

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يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الهلال السعودي في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على استاد جامعة الملك سعود.

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يمتلك الاتحاد مسيرة رائعة في بطولة كأس زايد الموسم الحالي، بعدما بدأ المشوار من الدور التمهيدي، حيث تفوق على أندية الفتح الرباطي المغربي، السالمية الكويتي وأساس تيليكوم من جيبوتي وتمكن من بلوغ دور الـ32.

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وفجر الاتحاد مفاجأة كبير بإقصاء الترجي التونسي في دور الـ32، قبل أن يفاجئ الجميع ويقصي الزمالك من دور الـ16 ركلات الترجيح قبل أن يقع في مواجهة الهلال السعودي الذي تجاوز الشباب العماني والنفط العراقي في طريقه بالبطولة.

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