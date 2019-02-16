رياضة | بالصور.. الكهرباء يفوز علي فاقوس بثلاثية وفوز القنطرة والشهداء وتعادل ابو شحاته في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. الكهرباء يفوز علي فاقوس بثلاثية وفوز القنطرة والشهداء وتعادل ابو شحاته في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت اليوم في اطار الجولة الثالثة والعشرون من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الإسماعيلية والسويس والشرقية ستة لقاءات في غياب الشرقية المتصدر لحصوله على راحة هذا الاسبوع.