رياضة | موعد مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سيكون برشلونة ضيفا ثقيلا على أولمبيك ليون في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليون وبرشلونة يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 من فبراير الجاري 2019، على ستاد ملعب جروباما، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس اتش دي في بث حي مباشر، وسوف تقام مباراة العودة في الجولة 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ونادي أولمبيك ليون خلال شهر مارس القادم، وتحديدا يوم 13 مارس على ملعب استاد كامب نو.