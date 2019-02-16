رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول الإنجليزي يوم 19 فبراير على ملعبه "الانفيلد" مباراة فريق بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 1 HD، وسوف يقام هذا اللقاء في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الريدز.

وتأمل جماهير ليفربول الغفيرة أن يكون عام 2019 هو عام استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ مطلع التسعينات، تحديداً من تسمية الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

ويعسكر فريق الريدز المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في معسكر مغلق في الفترة الأخيرة استعداداً لمباراة بايرن ميونخ، والمعسكر المغلق هذا مقام في أسبانيا، ويشهد أجواء رائعة من أجل تحقيق الانتصار ضد البافاري.

ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير.