رياضة | ليفانتي يسحق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفانتي يسحق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز ليفانتي على مضيفه سيلتا فيجو (4-1) اليوم السبت، بالمرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف ليفانتي خوسي لويس موراليس (هدفين) في الدقيقتين (20، 62)، وخورخي أندوخار مورينو في الدقيقة 40 وبورخا مايورال بالدقيقة (89).

فيما سجل برايس مينديز في الدقيقة (88) من ركلة جزاء، هدف سلتا فيجو، الذي استكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 49 بعد طرد رياض بودبوز.

ورفع ليفانتي، رصيده لـ30 نقطة في المركز الـ11، وتوقف رصيد سلتا فيجو عند 24 نقطة بالمركز الـ16، بفارق الأهداف أمام جيرونا.