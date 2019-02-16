رياضة | فرج عامر يكشف سر اختفاء باسم مرسي في سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يكشف سر اختفاء باسم مرسي في سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، ان ابتعاد باسم مرسي لاعب الفريق مؤخرا، يأتي لعدم جاهزيته التامة لخوض المباريات.

وكتب «عامر» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "باسم مرسي نجم كبير وصاحب خلق رفيع وسوف يكون له دور كبير في اللأيام القادمة وهذا ليس رأي فقط".

وأضاف: "رأي وقناعة الكابتن عادل عبد الرحمن الذي لايقبل أن يدفع بباسم إلا وهو في كامل لياقتة البدنية والفنية لأنه صاحب تاريخ كبير وله صولات وجولات في الدوري المصري ومع المنتخب القومي والأيام القادمة سوف تشهد على ذلك".