رياضة | مهاجم الأهلي يدرس الرحيل إلى دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي يدرس الرحيل إلى دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الرحيل على سبيل الإعارة بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة شريف في الرحيل، بسبب استبعاده المستمر من المشاركة فى المباريات، وخروجه من حسابات الجهازالفني منذ بداية الموسم.

ويبحث اللاعب مع وكيل أعماله بعض العروض المقدمة الفترة المقبلة، وإن كان أبرزها العودة إلى صفوف وادي دجلة، فريقه السابق أملًا في التألق والعودة إلى مستواه.

محمد شريف كان انضم للأهلى، الموسم الماضى، قادمًا من صفوف وادى دجلة، مقابل 10 ملايين جنيه.

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- حرس الحدود 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة