شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتليتكو مدريد أمام رايو فاييكانو والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه اليوم نادى اتليتكو مدريد بقيادة دييغو سيميونى نظيرة رايو فاييكانو بقيادة ميغيل سانتشز في اطار الجولة 24 من مسابقة الدورى الأسبانى الممتاز في تمام الساعة الخامسة و الربع . أعلن دييغو سيميونى المدير الفنى لنادى اتليتكو مدريد عن تشكيلة فريقة اليوم لمواجهة نظيرة رايو فاييكانو و شهدت التكشيل وجود ديجو كوستا و ليمار علي دكة البدلاء و غياب توماس و كوكى و جائت التشكيلة كالاتى: حراسة المرمى : أوبلاك خط الدفاع : أرياس - غيمينز - غودين - لويس خط الوسط : كوريا - نيغويز - هيرنانديز - فيتولو خط الهجوم :موراتا - غريزمان

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل اتليتكو مدريد أمام رايو فاييكانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.