شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث السيارة.. واندا تتلقى رسائل تهديد بسبب إيكاردي والان مع التفاصيل

الخليج 365- بعد تحطيم سيارتها صباح اليوم، تلقت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني إيكاردي لاعب انتر ميلان رسائل تهديد على خلفية الأزمة الأخيرة بين اللاعب والنادي.

وشهدت الأيام الماضية حالة توتر كبيرة بين إيكاردي والانتر، بعدما تم تجريده من شارة قيادة الفريق واستبعاده من القائمة التي شاركت في بطولة الدوري الأوروبي.

وقام بعض الغاضبين صباح اليوم بالقاء الحجارة على سيارة واندا، حيث ترى جماهير الانتر أنها السبب الرئيسي في فشل عملية المفاوضات بين إيكاردي والنادي.

وذكر موقع "ميديا سات" الإيطالي، أن واندا قامت بأخبار الشرطة أنها تلقت رسائل تهديد بالقتل بعد حادث السيارة.

ويغيب إيكاردي عن مباراة الغد أمام سامبدوريا بالجولة 24 من الدوري الإيطالي بعد تفاقم الأزمة خلال الأيام الأخيرة.