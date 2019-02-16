شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الانتاج والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه نادى الأهلي المصرى بقيادة مارتن لاسارتى نظيره الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار في تمام السابعة مساء اليومي الموافق 16-2-2019 في اطار الجولة 22 من مسابقة المصرى الممتاز . و شهدت التشكيلة عودة لاعب الوسط عمرو السولية و الباك محمد هانى و ضم أحمد الشيخ و صلاح محسن من جديد كما شهدت غياب حسام عاشور و من المتوقع أن تون التشكيلة كالاتى : حراسة المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : محمد هانى - علي معلول - ياسر ابراهيم - ايمن اشرف خط الوسط : عمرو السولية - نيدفيد - ناصر ماهر خط الهجوم : أجاى - رمضان صبحى - الشحات

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