شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يرسل كشافه لمتابعة ثنائي الميلان أمام أتالانتا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرسل نادي نادي توتنهام الإنجليزي كشافه لمتابعة مباراة ميلان وأتالانتا التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وكشف موقع "توتو ميركاتو"، أن مبعوث نادي توتنهام سيكون متواجد الليلة في بيجرمو، لمتابعة ثنائي الميلان فرانك كيسي وسوسو، خاصة اللاعب الأخير الذي يحظى بأعجاب مدرب السبيرز بوكيتينيو.

وتابع، اللاعبان أساسيان في تشكيلة المدرب جينارو جاتوزو، ولا يمكن الاستغناء عنهم بسهولة، لأن النادي يرغب في بناء فريق شاب وقوي.

وأتم، لكن سيتم النظر في العروض المادية الكبيرة فقط من أجل التعاقد مع أي لاعب داخل صفوف الفريق.

وستكون مباراة اليوم بين ميلان وأتالانتا هامة في صراع التواجد بالمراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يتواجد الروسونيري في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة عن أتالانتا صاحب المركز السادس.